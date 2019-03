Dresden

Am Montagnachmittag ist ein Kinderwagen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Elsterwerdaer Straße in Prohlis auf unbekannte Weise in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht und der vom Feuer vollkommen zerstörte Kinderwagen ins Freie gebracht werden. Aufgrund des schnellen Eingreifens konnte eine Rauchausbreitung in die Wohnungen verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren insgesamt 24 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von fg