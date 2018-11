Dass die Bahngleise kein Spielplatz sind, lernt eigentlich jeder von Kindesbeinen an. Allerdings gibt es doch immer wieder Vorfälle wie den am Haltepunkt Pieschen, dass sich Kinder auf die Gleise begeben und damit in Lebensgefahr bringen. Das veranlasst die Bundespolizei, die Öffentlichkeit erneut für das Thema zu sensibilisieren.