Dresden

Ein 15-Jähriger ist am Freitagnachmittag am Fritz-Förster-Platz von einem Transporter erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines VW T4 an der Bergstraße unterwegs, als der Jugendliche offenbar eine rote Ampel ignorierte und auf die Fahrbahn lief. Der Transporterfahrer konnte nicht mehr bremsen. Der 15-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Kreuzung war wegen des Unfalls teilweise gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Stau im Berufsverkehr. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von halk