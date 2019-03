Dresden

Am Samstagmorgen ist ein Kind bei einem Unfall auf der Bautzner Landstraße schwer verletzt worden. Eine 65-jährige Skoda-Fahrerin fuhr aus Richtung Weißig kommend stadteinwärts. In Höhe der Haltestelle Grundstraße fuhr von hinten in gleicher Richtung eine Straßenbahn ein. In diesem Moment lief ein 13-Jähriger vom Gehweg auf die Fahrbahn, prallte seitlich gegen den Pkw und wurde dadurch schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Von fg