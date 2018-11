Dresden

Ein Kind mit einer Spielzeugpistole hat am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz in Dresden-Kaditz ausgelöst. Ein Anrufer hatte sich bei den Beamten gemeldet und erklärt, an der Fechnerstraße würde ein Kind mit einer Waffe agieren. Aufgrund dieses Stichwortes rückten die Polizisten mit großem Aufgebot und schwer bewaffnet an. Die Fechnerstraße wurde zwischen der Leipziger Straße und der Schenkendorfstraße gesperrt, auch Fußgänger durften nicht mehr passieren. Vor Ort klärte sich die Situation aber schnell, bei der vermeintlichen Waffe handelte es sich um ein ungefährliches Spielzeug.

Von DNN