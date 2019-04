Dresden

Zu einem Einsatz der besonderen Art sind am Donnerstagnachmittag Polizei und Feuerwehr nach Dresden-Übigau ausgerückt. An der Wilder-Mann-Straße war ein zweijähriges Kleinkind in einem Audi A3 eingeschlossen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten das Fahrzeug und übergaben das Kind im Anschluss unversehrt an die Großmutter. Diese hatte das Kind versehentlich im Wagen eingeschlossen und den Rettungsdienst alarmiert.

Von kcu