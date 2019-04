Dresden

In einer Tanzschule an der Zwinglistraße hat es am späten Freitagabend gebrannt. Offenbar war eine brennende Kerze auf dem Fensterbrett vergessen worden. Die Berufsfeuerwehr der Wache Striesen rückte kurz vor 23 Uhr an und löschte den Brand, der bereits das ganze Fensterbrett erfasst hatte.

Größerer Schaden entstand nicht. Während der Löscharbeiten war die Zwinglistraße halbseitig gesperrt. Die Räume mussten belüftet werden. Die Betreiber hätten großes Glück, dass das Feuer rechtzeitig entdeckt worden sei, meinte die Feuerwehr.

Von halk