Dresden

Am Mittwochnachmittag ist aus noch ungeklärter Ursache im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Schaumbergerstraße ein Brand ausgebrochen. Anwohner waren durch Rauch im Treppenhaus aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit insgesamt 24 Einsatzkräften der Feuerwache Übigau und der Stadtteilfeuerwehr Ockerwitz an.

Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Anwohner das Haus bereits verlassen. Es bestätigte sich der Verdacht eines Brandherdes im Keller. Zwei Abteile brannten lichterloh, konnten jedoch schnell gelöscht werden. Die Wohnungen wurden nach einer Überprüfung auf schädliche Brandgase zeitnah wieder freigegeben.

Ein 26-jähriger Hausbewohner wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Von PS