Dresden

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittagmorgen sind bislang Unbekannte in einen Rohbau an der Schuhmannstraße in der Johannstadt eingebrochen. Die Täter sind über die Tiefgarage in das Gebäude eingedrungen und stahlen etwa 100 Meter Starkstromkabel, berichtet die Polizei. Auch brachen sie einen Baucontainer auf und entwendeten Bauwerkzeug. Zum genauen Sachschaden und dem Wert des Diebesgutes liegen noch keine Angaben vor.

Von na