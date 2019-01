Dresden

Ein 18-jähriger Ladendieb ist am Montagnachmittag an der Prager Straße auf frischer Tat ertappt worden. Bei seinem Beutezug durch ein Geschäft steckte der junge Mann sich Parfüm und Kopfhörer im Wert von 115 Euro in die eigene Tasche.

Als der Täter schließlich ohne zu bezahlen Richtung Ausgang steuerte, stellte der 39 Jahre alte Ladendetektiv den Dieb zur Rede. Anstatt Einsicht zu zeigen, versuchte der 18-Jährige zu flüchten und verletzte dabei den 39-jährigen Mann leicht.

Weit kam der Ladendieb nicht, denn Passanten stoppten den jungen Mann und übergaben ihn an die alarmierte Polizei. Die Beamten führten den 18 Jahre alten Tunesier ab.

Aufgrund weiterer leerer Warenverpackungen im Geschäft ermittelt die Polizei im Fall außerdem, ob noch Mittäter an dem Diebstahl beteiligt gewesen sind.

Von MH