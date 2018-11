Dresden

Am späten Montagnachmittag war die Fahrerin (35) eines Mitsubishi auf der Königsbrücker Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe Tannenstraße erfasste das Fahrzeug einen Achtjährigen, der mit seinem Fahrrad an der Ampelanlage die Straße überquerte. Der Junge erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von kcu