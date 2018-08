Dresden

Im Großen Garten ist am frühen Sonntagmorgen eine junge Frau vergewaltigt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 28-Jährige gegen 6 Uhr vom Lennéplatz kommend in der Parkanlage unterwegs, als sie von einem Unbekannten zunächst angesprochen wurde. In der Folge habe der Mann die junge Tschechin zu Boden gedrückt und sich an ihr vergangen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf die Mithilfe von Zeugen. Der Unbekannte soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,90 Meter groß und kräftig sein. Er soll eine dunkle Hautfarbe und braune Augen haben. Zur Tatzeit trug der Mann ein weißes Hemd und kurze Haare. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0351/ 483 22 33 bei den Ermittlern zu melden.

Von seko