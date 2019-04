Dresden

Eine Gruppe Jugendlicher – ob es sich jeweils um exakt dieselben Täter handelte, muss noch geklärt werden – hat bereits am vergangenen Mittwoch zweimal erfolglos versucht, Jacken zu rauben. Die Taten ereigneten sich am Nachmittag und Abend an der Haltestelle Elbepark auf der Lommatzscher Straße.

Kurz nach 15 Uhr gerieten zunächst zwei 13-Jährige ins Visier der Täter. Die Gruppe kreiste das Duo an der Halltestelle ein, äußerte Drohungen und forderte eine Jacke. Die zwei Jungs flüchteten sich in einen Bus der Linie 70 und blieben unverletzt.

Anders erging es einem 15-Jährigen, der gegen 18.50 Uhr auf die Gruppe traf. Er, eine 16-Jährige und zwei weitere Jungen im Alter von 13 und 15 wurden wiederum umstellt und zur Herausgabe einer Jacke gedrängt. Als sich der Jugendliche weigerte, bekam er mehrere Schläge ab und musste später verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Jacke behielt er.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Auseinandersetzungen und den Beteiligten der Jugendgruppe machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä