Dresden

Die beiden Jugendlichen, die zwischen Donnerstag und Sonntag mutmaßlich 35 Autos aufgebrochen haben, müssen in Untersuchungshaft. Dies teilt die Polizei mit. Der zuständige Staatsanwalt hat am Dienstag entschieden, dass das minderjährige Duo solange in Haft bleibt, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.

Am frühen Montagmorgen hatte die Polizei die zwei Deutschen im Alter von 16 und 17 Jahren am Heinz-Liohmar-Weg gefasst (DNN berichteten). Ein Anwohner hatte verdächtige Geräusche vernommen und daraufhin die Beamten verständigt, die in den Rucksäcken der Jugendlichen verschiedenes Diebesgut fanden. Bei einer Sichtung der Autos um den Heinz-Lohmar-Weg entdeckten die Polizisten, dass mindestens 23 Autos aufgebrochen wurden.

Nach ersten Ermittlungen gilt das kriminelle Duo auch als tatverdächtig für zwölf weitere Autoeinbrüche in Dresden. Sie waren die Ende der Woche unter anderem in der Neustadt, in Prohlis, in der Altstadt sowie in Reick und Niedersedlitz gemeldet worden. Aus den Wagen entwendeten die Jugendlichen offenbar Portemonnaies mit Bargeld und Karten, einen Laptop sowie mehrere Smartphones.

