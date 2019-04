Dresden

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall an der Fetscherstraße/Dürerstraße schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Fahrerin eines Jaguar S-Type in Richtung Waldschlösschenbrücke unterwegs und fuhr in einer Linksabbiegerspur geradeaus. In diesem Moment soll der Radfahrer bei roter Ampel die Fetscherstraße überquert haben. Er wurde erfasst und gegen einen Kleintransporter geschleudert.

Der Radfahrer musste aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden involvierten Fahrzeuge wurden beschädigt, die Schadenshöhe steht bisher noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von PS