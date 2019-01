Dresden

Am 31. Dezember und in der Silvesternacht ist die Feuerwehr insgesamt 65 Mal alarmiert worden. Das teilten die Kameraden jetzt in einer Bilanz mit. Bei den meisten Bränden handelte es sich um Abfallcontainer, Papiersammelbehälter und Container der Kleiderspende. So musste die Feuerwehr bereits Montagmorgen auf einer Mülldeponie in der Langebrücker Straße mithilfe einer Wärmebildkamera den Brandherd ausfindig machen und wenige Stunden später einen brennenden unterirdischen Papiercontainer an der Talstraße löschen.

Der erste Notruf im neuen Jahr erfolgte aus einem Aufzug in der Mosczinskystraße. Dort steckten sechs Personen fest. Nur zwanzig Minuten später bescherte ein weiterer defekter Personenaufzug, diesmal auf dem Lahmannring, der Feuerwehr ihre nächste Rettung. Drei Erwachsene und drei Kinder kamen mit einem Schrecken davon.

Es brannte außerdem ein Balkon im dritten Stock an der Prager Straße, - ein Feuerwerkskörper war auf einem Plastikstuhl gelandet - und ein Treppenhaus an der Herzogswalder Straße musste komplett entraucht werden. Alle Bewohner im Erdgeschoss verbrachten nach diesem Erlebnis die Anfänge des neuen Jahres im Krankenhaus.

Im weiteren Verlauf der Nacht, gingen vor allem Mülltonnen in Flammen auf, die unter anderem an der Victor-Klemperer-Straße, dem Carolaplatz und dem Leutewitzer Ring, von der Feuerwehr gelöscht werden konnten.

Von lp