Dresden

Die Dresdner Feuerwehr musste am Sonnabendmorgen zu einem Pkw-Brand ausrücken. An der Wilschdorfer Landstraße in Höhe des Globusmarktes stand ein Mercedes lichterloh in Flammen.

Die Insassen konnten den Wagen unverletzt verlassen. Kameraden der Wache Übigau und der Freiwilligen Feuerwehr Klotzsche löschten das Feuer. Der Mercedes brannte völlig aus. Die Wilschdorfer Landstraße musste in Richtung Moritzburg gesperrt werden.

Von halk