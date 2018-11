Dresden

Ein Zeuge hatte sie verraten, der Polizei öffneten sie dann freiwillig die Tür: Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz müssen sich vier Bewohner einer Wohngemeinschaft an der Bautzner Straße verantworten. Die Polizei ging dem Hinweis auf Drogenkonsum am Samstagvormittag nach und prüfte mit Zustimmung der vier Tatverdächtigen deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Über alle WG-Zimmer verteilt fanden die Beamten zahlreiche zum Teil bereits getrocknete Cannabispflanzen, allerhand Cannabisprodukte und Utensilien sowie eine professionell angelegte Indoor-Plantage mit Beleuchtung und Belüftung.

Von fkä