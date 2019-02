Dresden

In einem Hochhaus an der Gamigstraße in Prohlis ist in der Mittwochnacht eine hilflose Frau gefunden worden, die von den Beamten nicht identifiziert werden konnte.

Wer kennt diese Frau? Quelle: Polizei Dresden

Nach wie vor gibt es zu der Identität und Herkunft der Frau keinerlei Anhaltspunkte. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Menschen, die Hinweise liefern können.

Die Frau soll ungefähr 60 Jahre alt sein. Die Statur der Dame wird als schlank beschrieben und sie hat kurzes rötliches Haar.

Wer kennt die Frau? Wer kann nähere Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise bitte an die Dresdner Polizei unter (0351) 483 22 33.

Von MH