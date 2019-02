Dresden

Am Samstagabend gegen 19 Uhr haben Mitarbeiter eines Hotels an der Dresdener Frauenkirche Brandgeruch in der Nähe der Personenaufzüge festgestellt und daraufhin die Feuerwehr allarmiert. Die eingesetzten Trupps stellten bei der Kontrolle der einzelnen Etagen fest, dass der Geruch im Dachgeschoss zunahm. Nachdem mittels Wärmebildkamera Glutnester im Dachbereich lokalisiert wurden, musste das gesamte Hotel geräumt werden.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr brachte in Erfahrung, dass am Morgen Dacharbeiten mit Propangasbrennern stattgefunden haben und sich daraufhin Glutnester gebildet hatten. Da diese nur schwer zu erreichen waren, mussten Schlagbohrer zur Öffnung des Dachstuhls genutzt werden. Anschließend konnten mittels Löschwasser und Netzmittel alle Brandherde gelöscht werden. Der Einsatz dauerte fast drei Stunden.

Von Jennifer Georgi