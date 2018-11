Laute Geräusche an der Wohnungstür schreckten am Sonntagmorgen die Bewohner einer WG an der Reichenbachstraße aus dem Schlaf. Ein 22-Jähriger hatte sich gewaltsam Zutritt verschafft. Die Mitbewohner hielten den sich heftigen Wehrenden bis zum Eintreffen der Polizei fest.