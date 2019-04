Dresden

Am Freitagmorgen haben Polizeibeamte einen 57-jährigen Mann in einer Straßenbahn gestellt, der zuvor hinter der Haltestelle Moritzburger Weg in Richtung Hellerau einen Hitlergruß gezeigt sowie xenophobe Sprüche skandiert hatte. Die Beamten konnten den Mann aufgrund eines Hinweises noch in der Straßenbahn der Linie acht antreffen. Gegen den Mann wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

Von heh