Die am vergangenen Donnerstag im Dresdner Hauptbahnhof gefundene Gürteltasche enthielt doch keine „unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung“. Das teilte die Polizei am Montag mit. Spezialkräfte der Bundespolizei hatten das verdächtige Gepäckstück mit einem Wassergewehr unschädlich gemacht. Es war gegen 8 Uhr am Servicepoint des Hauptbahnhofes abgegeben worden und enthielt ein selbstgebautes technisches Gerät.

Zur Galerie Auf dem Querbahnsteig des Dresdner Hauptbahnhofes wurde ein vermeintlicher Sprengsatz gefunden.

Dabei handelte sich um „eine Art Kofferradio ohne Plastikhülle, dafür mit Drähten und einem Timer“, beschrieb es Holger Uhlitzsch, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Dresden, den DNN. Die Entschärfergruppe der Bundespolizei röntgte den Apparat und kam zunächst zu dem Schluss, dass es sich wohl um eine „unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung“ handele. Wegen des Einsatzes musste der Verkehrsknotenpunkt evakuiert werden. Es kam zu Verspätungen. Nach dem Eigentümer der Tasche wird weiter gesucht.

Von fkä