Dresden

Ein 41-Jähriger hat am Donnerstag gegen 8.45 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Holbeinstraße zehn Päckchen Kaffee im Wert von über 60 Euro entwenden wollen. Als er das Geschäft verlassen wollte, sprach ihn der 32-jährige Ladendetektiv an. Der Täter schlug auf den Angestellten ein und verletzte ihn leicht. Dieser konnte den Dieb dennoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Nun wird gegen den 41-jährigen aus Russland stammenden Mann wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Von heh