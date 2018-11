Dresden

Am Montagnachmittag kam es an der Haltestelle Comeniusplatz zu einem dreisten Taschendiebstahl. Eine 56-jährige Frau bemerkte, dass sich ein ihr unbekannter Mann an ihrer Umhängetasche zu schaffen gemacht und ihr Mobiltelefon an sich gebracht hatte. Sie fackelte nicht lange und folgte dem Täter in eine Straßenbahn, wo sie ihn zur Rede stellte und ihr Handy zurück forderte. Dabei kam es zu einer Rangelei, wobei der Dieb versuchte, der Frau in die Hand zu beißen. Am Straßburger Platz gelang ihm die Flucht aus der Bahn. Immerhin warf er dabei das zuvor gestohlene Telefon in Richtung der Eigentümerin. Der verhinderte Dieb konnte unerkannt entkommen. Sein Aussehen wurde als südländisch beschrieben.

Von kcu