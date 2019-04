Dresden

Nach dem Fund von 18 scharfen Handgranaten in einem Auto am Dresdner Hauptbahnhof vor sieben Wochen dauern die Er­mittlungen weiter an. Die Granaten waren bei der Kontrolle eines verdächtigen Wagens entdeckt worden. Die beiden Insassen, zwei Bosnier im Alter von 17 und 28 Jahren, wurden daraufhin festgenommen. Was genau sie mit den Granaten vorhatten, ist demnach offenbar weiterhin unklar.

Die sichergestellten Handgranaten Quelle: LKA Sachsen

In der Antwort der Staatsregierung auf eine parlamentarische An­frage der AfD-Landtagsfraktion hieß es jetzt lediglich knapp, dass der Zweck der Einreise der beiden Männer noch nicht aufgeklärt ist. Weitere Informationen wollte das sächsische Justizministerium mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht geben.

Wegen des Fundes der Granaten in dem Geländewagen musste der Bereich am Bahnhof zunächst abgesperrt werden. Eine kurz darauf erfolgte Un­tersuchung der Handgranaten er­gab, dass sie echt seien. Bei ihrem Inhalt handele es sich höchstwahrscheinlich um Sprengstoff, wie er beim Militär zum Einsatz kommt. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) hatte seinerzeit wissen lassen, dass in alle Richtungen ermittelt werde.

Von seko