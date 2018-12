Dresden

Am frühen Dienstagabend haben bislang Unbekannte ein Hakenkreuz an ein Haus am Bischofsweg gepinselt. Laut Meldung der Polizei schmierten die Täter mit einem schwarzen Stift ein etwa 30 mal 30 Zentimeter großes spiegelverkehrtes Hakenkreuz an den Eingang des Wohn- und Geschäftshauses. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

