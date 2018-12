Dresden

Der Polizei in Dresden sind in den vergangenen Tagen gleich zwei Hakenkreuzschmierereien gemeldet worden. So hatten Unbekannte am Heiligen Abend gegen 19 Uhr zunächst eine Grundstücksmauer am Hebbelplatz sowie einen Stromkasten an der Rennersdorfer Straße/Ecke Hölderlinstraße verunstaltet. Sie sprühten jeweils ein Hakenkreuz auf rote Farbe. Zeugen hatten drei Personen dabei beobachtet und die Polizei informiert. Die Suche der Beamten blieb allerdings erfolglos.

Zudem waren Vandalen am ersten Weihnachtsfeiertag an einer Fußgängerunterführung in Gorbitz am Werk. An die Wände schmierten sie mit weißer Farbe ein Hakenkreuz, eine SS-Rune, den Schriftzug „Sieg Heil“ und die Zahlenkombination „44.88“. Schadensangaben liegen in beiden Fällen noch nicht vor.

Von DNN