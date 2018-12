Dresden

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in Dresden Klotzsche die Grundstücksmauer einer Schule mit Hakenkreuzen und anderen rechten Symbolen beschmiert. Die Beamten fanden die Schmierereien nicht nur an der Schulmauer an der Korolenkostraße, sondern auch an einer Warnbarke nahe des Grundstücks.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Verwendung von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen sowie wegen Sachbeschädigung. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Von lml