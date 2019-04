Dresden

An der Fidelio-F.-Finke-Straße in Loschwitz haben zunächst Unbekannte ein Hakenkreuz an eine Hausfassade geschmiert. Wie die Polizei mitteilt, wurde das verbotene Symbol am Donnerstagmorgen entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von na