Der Besitzer der Gürteltasche, die am 8. November für ordentlich Aufruhr am Hauptbahnhof Dresden gesorgt hatte, ist gefunden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um einen 27-Jährigen aus Tharandt. Der Mann gab an, dass es sich bei dem technischen Gerät um eine selbstgebastelte Musikanlage gehandelt hat. Die Gürteltasche hatte er versehentlich in der Bahn liegen gelassen.

Auf dem Querbahnsteig des Dresdner Hauptbahnhofes wurde ein vermeintlicher Sprengsatz gefunden.

Dort hatten andere Reisende sie gefunden und am Servicepunkt abgegeben. Die Mitarbeiter fanden eine Art Kofferradio ohne Plastikhülle, dafür mit Drähten und einem Timer. Das rief die Bundespolizei auf den Plan, die das Gepäckstück zunächst als unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung einordnete. Die herrenlose Tasche wurde entschärft. Der Hauptbahnhof musste komplett gesperrt werden, der Bahnverkehr wurde für zweieinhalb Stunden gesperrt.

