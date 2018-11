Dresden

In einem indischen Restaurant auf der Alaunstraße brach am Dienstag gegen 12 Uhr ein Feuer aus. Ein Wok ging aus noch unbekannten Gründen in Flammen auf, zur Ursache wird bereits ermittelt. Der Brand löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus, auch ein Rettungswagen war vor Ort. Gastronom und Gäste wurden nicht verletzt. Das Feuer löste eine starke Rauchentwicklung aus.

Von mb