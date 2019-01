Dresden

Eine Hauswand an der Wiener Straße in der Seevorstadt ist am Sonntag quasi zweckentfremdet worden: versehen mit einem Schriftzug von 3,5 m Länge und 1,8 m Höhe wurde die Fassade zur öffentlichen Werbetafel für eine Versammlung am Sonnabend.

Die Täter besprühten das Gebäude in der Seevorstadt zwischen den Sonntagmorgen- und Abendstunden mit ihrem Appell. Die Polizei schätzt die Beseitigungskosten des Schriftzugs in schwarzer Farbe auf rund 250 Euro.

Von MH