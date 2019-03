Dresden

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag auf den Elbwiesen in Höhe Kleinzschachwitzer Ufer mehrere „wurstartige Stücke“ sichergestellt, die vermutlich mit Rattengift versetzt waren. Zuvor hatte ein Mann bei den Beamten gemeldet, dass er an dieser Stelle ausgelegte Giftköder gefunden habe. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand der Polizei haben in der zurückliegenden Woche vier Hunde offensichtlich derartige Köder gefressen und sind zum Teil schwer erkrankt.

Von ttr