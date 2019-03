Dresden

Nach dem Fund von Giftködern an den Elbwiesen in Dresden hat die Tierschutzorganisation PETA eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt. Damit solle die Arbeit der Polizei unterstützt werden, teilte die Organisation am Montag mit.

Gefahr für Mensch und Tier

Mit gefährlichen Stoffen präparierte Köder könnten nicht nur für Hunde, Katzen und freilebende Tiere lebensbedrohlich sein, sondern auch für Kinder. Unbekannte hatten in der Vorwoche auf den Elbwiesen in Höhe Kleinzschachwitzer Ufer Giftköder ausgelegt. Diese waren vermutlich mit Rattengift versetzt worden. Laut Polizei waren vier Hunde schwer erkrankt, nachdem sie die Köder gefressen hatten.

Von RND/dpa