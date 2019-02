Dresden

Ein 44-Jähriger, der in einem Supermarkt an der Königsbrücker Straße handgreiflich geworden ist, befindet sich seit Samstag in Haft. Der Mann war am Freitagabend kurz vor Ladenschluss beim Diebstahl von Waren im Wert von etwa 17 Euro erwischt worden. Er reagierte aggressiv auf den Ladendetektiv, beschimpfte ihn und versuchte, ein Taschenmesser zu ziehen.

Der Detektiv überwältigte den 44-Jährigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest. Die nahmen den mutmaßlichen Dieb mit. Ein Richter erließ tags darauf Haftbefehl.

Von fkä