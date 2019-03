Dresden

Am Samstagabend ist es an der Wilsdruffer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen sechs Männern gekommen. Eine fünfköpfige Gruppe ging auf einen 36-Jährigen los und attackierte diesen. Dabei erlitt das Opfer Verletzungen. Gleichzeitig entriss ihm einer der Angreifer einen Fanschal im Wert von rund 30 Euro. Der Bestohlene wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von kcu