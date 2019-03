Äußere Neustadt

Am Montagabend ist in zwei Geschäftshäuser an der Königsbrücker Straße eingebrochen worden. Die Täter versuchten gewaltsam eine Bürotür im ersten Obergeschoss aufzubrechen. Nachdem dies gelang, stahlen sie 200 Euro Bargeld aus dem Büro. Sie versuchten eine weitere Tür aufzubrechen, jedoch ohne Erfolg, wie die Polizei mitteilte. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden bei der Tat.

Von heh