Dresden

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag versucht, einen Geldautomaten in der Unterführung des Bahnhofs Dresden-Mitte zu knacken. Das gelang den Tätern nicht.

Sie hebelten zwar an dem Automaten, um an Bargeld zu gelangen, lösten dabei jedoch den Alarm des Geräts aus. Dieser schlug sie in die Flucht. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Von uh