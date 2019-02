Dresden

Ein Geldautomat der Deutschen Bank ist am frühen Mittwochmorgen in die Luft geflogen. Unbekannte hatten den Automaten in der Filiale am Merianplatz in Dresden-Gorbitz gegen 4.45 Uhr gesprengt und zerstört. Die Täter entkamen unerkannt. Ob sie Geld erbeuteten, ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt. Auch die Feuerwehr war vor Ort, weil kurzzeitig Rauch in die Filiale drang. Die Kameraden der Wachen Löbtau und Gorbitz mussten aber nicht eingreifen.

Von halk