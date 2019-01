Dresden

In der Weißen Gasse hat sich ein Unbekannter am Sonntagmorgen an einem Geldautomaten zu schaffen gemacht. Er hebelte die Verkleidung ab und riss das Geldausgabefach heraus. Seine Bemühungen blieben jedoch erfolglos, an das Bargeld gelangte er nicht. Er ergriff die Flucht, nachdem Zeugen die Polizei alarmierten. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, wurde bislang nicht beziffert.

Von kcu