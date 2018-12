Dresden

Beim Brand seiner Gartenlaube an der Leipziger Straße ist am späten Sonntagabend der Pächter des Gartens verletzt worden. Der Mann kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Brand war gegen 23.30 Uhr in dem Holzhäuschen auf Höhe des Alexander-Puschkin-Platzes ausgebrochen.

Mit Wasser und Schaum bekämpften Feuerwehrleute der Wache Alberstadt das Feuer. Im Einsatz war auch ein Großtanklöschfahrzeug, da in der Nähe der Kleingartensparte kein Hydrant zu finden war. Trotzdem brannte die Laube fast komplett nieder. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Von rh