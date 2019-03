Dresden

Aufregung in Großzschachwitz: Am Mittwochnachmittag ist in einem Garagenkomplex an der Pirnaer Landstraße ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr hatte aus bisher noch ungeklärter Ursache ein kleiner Schrank in einem Anbau gebrannt. Die Flammen griffen bereits auf das Dach über.

Ein beherzter Bürger versuchte, das Feuer mit einem Pulverlöscher zu ersticken. Die angerückten Feuerwehrkameraden kontrollierten das Objekt mit einer Wärmebildkamera und löschten vereinzelte Glutnester mit Wasser ab. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie zwei Löschfahrzeuge der Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Von ttr