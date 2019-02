Dresden

Bei einem Unfall am Jacob-Winter-Platz ist am Mittwochnachtmittag ein Fußgänger ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann von einer Straßenbahn überfahren. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr muss die Bahn anheben, um den Toten zu bergen.

Die Linien 1, 9 und 13 müssen umgeleitet werden.

Von cg