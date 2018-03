Unbekannte haben einem 30-Jährigen am Donnerstagabend an der Webergasse in der Dresdner Altstadt das Mobiltelefon geraubt. Der Algerier wurde zunächst von fünf Männern bedrängt, berichtete die Polizei am Freitag. Aus der Gruppe heraus schlugen zwei der Angreifer auf ihn ein und raubten sein Handy.