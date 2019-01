Dresden

Fünf bisher unbekannte Männer haben einen betrunkenen 25-Jährigen in der Nacht zum Samstag in Dresden-Gorbitz bedroht und ihm 300 Euro entwendet. Bei dem Vorfall an der Haltestelle Amalie-Dietrich-Platz wurde der Mann leicht verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach eigenen Angaben wurde der 25-Jährige gegen 2 Uhr zunächst von einem arabisch aussehenden Mann um eine Zigarette gefragt. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung, zu der vier weitere ausländisch aussehende Menschen hinzu kamen. Sie forderten die Herausgabe des Geldes.

Aus Angst warf der 25-Jährige den Männern die Geldbörse vor die Füße, hieß es weiter. Die Täter flüchteten mit dem Bargeld.

Von RND/DNNonline