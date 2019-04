Dresden

Am Mittwochnachmittag sind in Höhe des Flughafens auf der A4 fünf Fahrzeuge mit insgesamt achtzehn Personen ineinander gekracht. Die Fahrerin eines Peugeot verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden.

Außerdem konnte auch ein Rehbock gerettet werden, der in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle in einer Umzäunung feststeckte und sich ohne Hilfe nicht mehr befreien konnte.

Nach Angaben der Polizei ist die A4 im Moment noch voll gesperrt. Sobald die Aufräumarbeiten weiter voran geschritten sind, soll die linke Fahrspur wieder für den Verkehr geöffnet werden.

Von lp