Dresde

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte fünf Autos im Bereich der Wachsbleichstraße in der Friedrichstadt aufgebrochen. Nachdem die Täter zunächst eine Seitenscheibe eingeschlagen hatte, durchsuchten sie das Innere der Fahrzeuge. Aus einem Mercedes Viano, der an der Vorwerkstraße parkte, entwendeten sie diverses Zubehör für Hunde im Wert von rund 100 Euro. Ob auch aus den anderen Fahrzeugen etwas mitgenommen wurde, ist bislang nicht bekannt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 2.000 Euro.

Von kcu