Polizeiticker 32-Jährige gefasst - Frau zeigt in Dresden Hitlergruß in Straßenbahn Eine 32-Jährige hat in Dresden in einer Straßenbahn den Hitlergruß gezeigt. Sie wurde rasch geschnappt.

