Dresden

In der Nacht zum Sonntag ist eine 24-jährige Frau auf der Königstraße in der Neustadt von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Nachdem der Fremde sie angesprochen hatte, berührte er sie unsittlich und versuchte sie zu küssen. Der Frau gelang es zunächst in ein Mehrfamilienhaus am Wallgäßchen zu flüchten, wurde dann aber von dem Mann eingeholt. Der Täter begann erneut die 24-Jährige zu bedrängen und führte sexuelle Handlungen an ihr durch.

Nach Angaben der Polizei, war der Mann etwa 22 Jahre alt und 1,75 m groß. Er hatte schwarze Haare und wurde als Südländer beschrieben. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Vergewaltigung aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer im Zusammenhang mit der Straftat etwas wahrgenommen hat oder die beschriebene Person kennt, wendet sich unter der (0351) 483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden.

